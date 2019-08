La presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen è a Roma, per incontrare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per una colazione di lavoro a Palazzo Chigi. Ursula von der Leyen, arrivata a Fiumicino intorno alle 9.30 con un volo di linea da Bruxelles, in questi giorni ha incontrato diversi capi di Stato e di governo dei Paesi dell’Ue. Dopo essersi recata, infatti, a Berlino, Parigi, Varsavia e Madrid, oggi è la volta dell’Italia.

Nel corso dello “scambio di vedute” con Ursula von der Leyen “ribadirò che per riavvicinare l’Ue ai cittadini – ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle dichiarazioni congiunte con la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen -, per contrastare il rischio della sfiducia e della disillusione dovremo impegnarci ancora di più per un’Europa che sappia offrire soluzioni concrete e adeguate” alle richieste dei cittadini.

“Occorre un rilancio per il sud e vogliamo il pieno sostegno dell’Europa”, ha detto poi Conte accogliendo la presidente eletta.

“Rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano – ha detto ancora il premier -, perché riteniamo che un portafoglio del genere sia adeguato alle ambizioni e alle responsabilità che vuole assumersi l’Italia. Siamo disponibili a proporre e concordare il profilo di un candidato il più possibile adeguato per competenze e disponibilità a questo ruolo, nell’interesse dell’Italia e dell’Europa intera”.

“Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”, ha spiegato Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

“Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione”, ha detto la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

“Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci – ha aggiunto la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen -, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. E’ necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale”.

“Il mio obiettivo politico primario è superare le divisioni, tra nord e sud, est e ovest, piccoli paesi e gradi paesi”, ha detto la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, aggiungendo che “un’Ue unita ha bisogno di un’Italia forte e prospera”.