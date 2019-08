È proseguita anche questa settimana l’attività di controllo sull’arenile del Poetto da parte della Polizia Municipale.

Dai controlli di diversi ambulanti tre sono risultati non regolari e completamente abusivi nell’esercitare la vendita ambulante di bevande alcoliche e non contenute in frigo portatili. Per questo sono stati sanzionati e tutti loro, cittadini del Bangladesh, residenti nell’area metropolitana di Cagliari, dovranno pagare una somma di 1.032 € per la violazione dell’art. 1164 del C.D.N..

Altri, alla vista degli agenti, si sono dileguati abbandonando la loro merce.