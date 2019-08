Potrebbero arrivare dal Ris di Cagliari le indicazioni per identificare gli attentatori che giovedì notte hanno distrutto con il fuoco uno dei trenini gommati che trasportano i turisti sull’isola-parco dell’Asinara. Le indagini, coordinate dalla sostituta procuratrice di Sassari, Laura Simeone, sono state affidate al Corpo forestale del servizio territoriale di Sassari, e gli ispettori oggi hanno inviato alcuni campioni della carcassa del trenino bruciato e altri elementi raccolti sul luogo dell’attentato al Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Cagliari.

Dall’analisi di questi reperti gli inquirenti sperano di trovare riposte ai loro quesiti e conferme sui loro sospetti. Intanto gli investigatori stanno continuando a sentire tutte le persone che potrebbero essere informate sui fatti o comunque dare qualche indicazione utile per individuare i responsabili dell’atto intimidatorio. Atto che sta sollevando numerose reazioni nel territorio; tante le dichiarazioni di solidarietà verso l’imprenditore Angelo Benenati che gestisce il servizio di trasporto all’Asinara, altrettante le richieste di intervento: “A nome del consiglio di amministrazione del Parco esprimo la solidarietà all’imprenditore che ha subito questo gesto ed esprimo disappunto per quanto successo. Come ente parco, ci siamo già dichiarati disponibili a qualsiasi azione volta a contrastare questi atti” afferma il vice presidente del parco nazionale dell’Asinara, Antonio Diana.

“È un dato di fatto che all’Asinara la sorveglianza cali dopo un certa ora. Questa non vuole essere un’accusa verso nessuno, ma è evidente che la carenza di un servizio come la continuità territoriale da Stintino contribuisca a rendere disabitata l’isola. Ribadiamo quindi la necessità di rivedere l’organico del Corpo forestale regionale sull’isola e diamo la nostra ampia disponibilità a ragionare su una loro possibile sede all’Asinara”.