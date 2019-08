“Nessuno sarà lasciato solo: nessun sindaco, nessun amministratore locale. Su questo fronte saremo tutti uniti senza distinzione di colore politico, perché ci sentiamo tutti soldati in prima linea e nessun soldato sarà abbandonato a se stesso”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, che oggi a Cardedu (Nuoro) ha incontrato il sindaco Matteo Piras, vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio.

“Oggi sono venuto a trovare l’amico Matteo – ha detto Sanna – per dirgli, a nome mio, del presidente Christian Solinas, e di tutta la Giunta, che non è e non sarà solo e che la massima istituzione sarda è vicina a lui e alla sua comunità. Oggi iniziamo un percorso che non sarà solo quello di Cardedu ma di tutta la Sardegna, perché non ci sarà una nuova stagione di bombe e attentati. Noi resisteremo e non ci faremo intimorire da chi pensa di occupare la politica della gente onesta e capace. Non lasceremo mai spazio ai delinquenti”, ha concluso l’assessore Sanna.