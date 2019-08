“Sul commissario veneto appena nominato all’Ats grava un esposto della Corte dei Conti”. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Piero Comandini, a proposito di Domenico Mantoan, il manager indicato dalla Giunta Solinas per prendere il posto fino a poco tempo fa occupato da Fulvio Moirano.

“Sembrerebbe infatti che il signore della sanità veneta, di cui dal 2010 è direttore generale, non abbia tutti i requisiti per ricoprire tali incarichi”, spiega il vicepresidente dell’Assemblea sarda. Ora, aggiunge Comandini, “diciamola tutta: il governatore Christian Solinas si è preso veramente molto tempo per arrivare ad una decisione, per poi nominare un commissario che potrebbe vedersi revocato l’incarico”.

Tra l’altro, “si tratta di una nomina a strettissimo giro di scadenza visto che avrà durata di soli 60 giorni, tutto ciò è quindi una perdita di tempo e di soldi ai danni dei sardi”. E intanto – conclude – “rimangono vacanti anche i posti del responsabile per la sicurezza, e i direttori di distretto sanitario di Sassari e Oristano, giusto per rimanere in ambito sanitario, è evidente, troppe poltrone da distribuire e tante idee confuse”.