Mercoledì 7 agosto i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria nei serbatoio del Castello di Castelsardo.

Nel dettaglio saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica sulle condotte in ingresso all’impianto che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in entrata alle vasche d’accumulo e distribuita nelle reti idriche del centro storico. A beneficiarne sarà l’intero sistema idrico al servizio delle utenze.

I lavori saranno eseguiti dalle 9 alle 13: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte a disposizione nello stesso serbatoio. Eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi nel primo pomeriggio quando, a lavori conclusi, dovranno essere ricostituite le riserve nelle vasche d’accumulo dell’impianto.