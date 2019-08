Il Comitato Istituzionale d’Ambito dell’Egas ha approvato oggi in via definitiva lo schema di accordo di programma per la realizzazione di 14 interventi di miglioramento del servizio idrico integrato. L’accordo sarà sottoscritto, oltre che dallo stesso Ente, dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Sardegna. L’investimento programmato è pari a 30 milioni di euro provenienti dal Fondo di sviluppo e Coesione 2014 – 2020 e inseriti nell’ambito del Programma operativo Ambiente di competenza ministeriale.

“Il Comitato Istituzionale d’Ambito ha adottato lo schema di accordo e dato mandato alla Direzione dell’Ente alla sua sottoscrizione – chiarisce Fabio Albieri, presidente dell’Egas. – Sono previsti interventi di riqualificazione ed efficientamento delle reti che riguardano 32 comuni gestiti da Abbanoa S.p.A,. nei quali sono stati riscontrati i maggiori indici di dispersione idrica, e le 3 gestioni riconosciute”.

L’assegnazione dei finanziamenti è stata stabilita sulla base delle priorità individuate dal Gestore Abbanoa per l’Ambito unico regionale (11 gli interventi previsti per 28 milioni di euro). Per quanto riguarda le gestioni riconosciute, per le medesime finalità, sono stati assegnati ad Acquavitana, gestore del servizio idrico del comune di Sinnai, 1,4 milioni di euro, a Domus Acqua gestore del comune di Domunovas 400 mila euro, a SI.El Siligo 200 mila euro.