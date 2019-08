È iniziato il 2 agosto, e per cinque prime serate su Rai1, alle 21.25 il viaggio alla scoperta delle bellezze italiane, in quei luoghi capaci di incantare, meravigliare e sorprendere: dalla Puglia alla Liguria, dalla Lombardia alla Sardegna e al Veneto.

Un viaggio che riprende lo spirito di conoscenza, avventura, scoperta, crescita interiore, ma anche rischio e fatica, che accompagnava i giovani che spesso dal Nord Europa arrivavano in Italia per compiere il loro personale romanzo di formazione.

È proprio con questo spirito che i territori italiani e la loro straordinarietà indosseranno l’abito da “gran soirée”. Al timone di “Grand Tour” ci sarà uno dei volti femminili più amati dagli italiani, quello di Lorella Cuccarini, assieme ad Angelo Mellone, giornalista e scrittore, accompagnati dalle incursioni di Giuseppe Calabrese, in arte “Peppone”. Saranno liberi di interpretare se stessi, in una cornice di realismo molto distante da quella del narratore tradizionalmente inteso e invece attenta ad unire le dimensioni del viaggio, della conoscenza, dell’esperienza, della meraviglia e del cammino interiore.

Nel primo appuntamento, andato in onda su RAI 1, il “Grand Tour” di Linea Verde attraverserà la Puglia in un percorso ispirato alla via Francigena.

La puntata dedicata alla Sardegna andrà in onda in prima serata venerdì 23 agosto sempre su Rai Uno.