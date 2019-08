Ultimo appuntamento al Teatro Sant’Eulalia (vicolo Collegio 2) di Cagliari per la mini rassegna Marina Estate, quest’anno alla sua prima edizione sotto la direzione di Theandric Teatro Nonviolento.

Domani (domenica 4 agosto) alle 21.30 sul palco lo spettacolo “Vengo anch’io!” del Teatro Invito. Uno spettacolo-concerto, in realtà, che rievoca l’eccitante atmosfera della Milano negli anni ’60 e ’70 e celebra quel gruppo di amici e colleghi costituito principalmente da Enzo Jannacci, Giorgio Gaber e Dario Fo, artisti che hanno caratterizzato la vita artistica del capoluogo meneghino in quel periodo. Attorno a loro, i personaggi che hanno caratterizzato la scena milanese, come Nanni Svampa, Ivan della Mea, Fiorenzo Carpi, Giorgio Strehler, Beppe Viola e Alda Merini.

Canzoni, ma anche piccoli racconti, monologhi, poesie compongono lo spettacolo: un caleidoscopio di personaggi come la Rita, el commissari, la Nineta, il Cerutti e l’Armando che conducono il pubblico in una passeggiata sul filo tra canzonetta e letteratura, tra teatro e divertissement, tra satira e nostalgia. In scena per l’occasione Luca Radaelli (canto e voce recitante), Luca Pedeferri (fisarmonica) e Enrico Fagnoni (contrabbasso).