Incidente stradale sulla Statale 116 tra Guspini e San Nicolò Arcidano, al km 96,5, al bivio per Pabillonis. Una Fiat Stilo che viaggiava in direzione di Guspini ha impattato contro un camper che procedeva in direzione opposta all’altezza della curva per Guspini, centrando il camper.

Il conducente della Fiat, un villacidrese di 39enne, è stato portato in ospedale a San Gavino, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Villacidro, della stazione di Guspini e l’Anas. La strada è temporaneamente bloccata per consentire i rilievi di legge