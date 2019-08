A Villamassargia, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme in una casa disabitata in via Monte, nel centro storico del paese. All’interno alcune travi in legno e masserizie.

Sul posto la squadra “5A” dei distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta con un’APS (autopompa serbatoio) e il supporto di un’ABP (autobotte pompa), spegnendo le fiamme e bonificando i focolai residui ed evitando la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.