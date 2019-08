Fiamme alte al centro commerciale La Corte del Sole, a Sestu.

Il rogo, secondo le prime notizie, sarebbe scoppiato nella parte dei magazzini di Semeraro, azienda che si occupa della vendita di mobili e prodotti per la casa.

In questo momento alcune squadre dei vigili del fuoco sono impegnate ad arginare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ancora sconosciute le cause dell’incendio.