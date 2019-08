Incidente stradale con un ferito, a Cagliari.

Questo pomeriggio, in via Dei Conversi, un Fiat Fiorino condotto da un 54 enne di Assemini arrivato all’altezza della piazza Padre Pio ha tamponato una moto guidata da una 23 enne di Cagliari, fermatasi per dare la precedenza un pedone.

La conducente della moto è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.