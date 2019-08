Musica, cibo e soprattutto buon vino da degustare sotto un cielo di stelle nello splendido scenario dei giardini di Casa Zapata a Barumini.

Ritorna giovedì 8 agosto Calici di Stelle, l’appuntamento estivo più amato da enoturisti e appassionati del vino che, in occasione del 50/o anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna, si terrà a Barumini a due passi dal celebre sito Unesco di Su Nuraxi. L’evento è organizzato dal Movimento Turismo del Vino con l’Associazione Nazionale Città del Vino e per l’edizione 2019 in collaborazione con il Comune e con la Fondazione Barumini Sistema Cultura. La manifestazione intende accompagnare turisti, winelover e appassionati in luoghi storici, d’arte e di interesse turistico, che fanno parte dei territori del vino. Le degustazioni si svolgeranno dalle 20 fino a mezzanotte, davanti alla residenza fatta erigere dalla nobile famiglia aragonese degli Zapata a partire dalla fine del XVI secolo e che ospita fino al prossimo 6 ottobre la mostra Tessingiu.

Sono dodici le cantine del Movimento del Turismo del Vino che hanno aderito all’iniziativa per un brindisi all’estate e alla voglia di raccontare un’isola di grandi e piccoli produttori, di vitigni autoctoni ed etichette di alta qualità: Antonella Corda, Argiolas, Audarya, Cantina Dorgali, Cantina Lilliu, Olianas, Su’Entu, Surrau, Tenuta Muscazega, Tenute Olbios, Tenute Pili e Tenute Soletta. “Siamo orgogliosi di ospitare questa serata – dice il sindaco di Barumini e presidente della Fondazione, Emanuele Lilliu – un appuntamento che permetterà di unire le eccellenze agroalimentari della nostra terra presentate sapientemente dagli chef e unite ai sapori e colori degli ottimi vini prodotti dalle cantine di grande pregio della Sardegna, con le bellezze archeologiche del nostro territorio e della nostra città. L’enoturismo, rappresenta un’altra via per rafforzare le nostre politiche di sviluppo delle zone interne grazie a nuove forme di turismo”.

Agli chef Leonildo Contis, Alberto Sanna e Stefano Pibi, con la partecipazione di Sebastiano Pranteddu con la sua Sa Carapigna, spetta il compito di accompagnare le degustazioni con tante specialità gourmet.