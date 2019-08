Un’altra sparatoria insanguina l’America, a pochi giorni da quella messa a segno da un giovane suprematista bianco al food festival in California. Questa volta il teatro della tragedia è un affollato supermercato della catena Walmart di El Paso, Texas, la città del candidato presidenziale Beto O’Rourke.

Un supermercato all’interno del grande centro commerciale Cielo Vista, un nome poetico che ricorda Cielo Drive, l’indirizzo di Beverly Hills in cui 50 anni fa la setta Manson mise a segno il suo delitto più brutale.

Il bilancio dell’ultima strage sarebbe di 22 vittime, di cui 4 bambini, secondo alcuni media locali. Fonti di polizia per ora hanno parlato di almeno 18 morti. Il sospetto arrestato per la sparatoria in Texas è un giovane bianco di 21 anni, che avrebbe usato un il fucile d’assalto Ak-47. Lo riferiscono alcuni media locali, citando anche alcuni testimoni.

Le prime immagini del sospetto arrestato per la sparatoria in Texas, riprese dalle videocamere di sorveglianza e già diffuse da alcuni media, mostrano un giovane bianco di corporatura normale, pantaloni chiari e t-shirt scura, penetrare nel centro commerciale dall’ ingresso di un parcheggiocon un fucile puntato e un paio di cuffie alle orecchie, probabilmente per attutire il rumore dei colpi.