Incidente nel corso della notte in via Montale, a Guspini. Una Volkswagen Golf blu intorno alle 2,30 è andata a sbattere violentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica mentre percorreva l’asse mediano.

Sul posto però non è stato trovato il conducente, così come non sarebbe risultato ricoverato al Pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino. I carabinieri del paese e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno identificato il proprietario che risulta essere un pregiudicato 33enne di Guspini.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e rintracciare il proprietario. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno rimosso i detriti e messo in sicurezza la strada.