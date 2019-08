Grosso incendio nei pressi di un’azienda agricola a Siliqua, in fumo oltre...

Intervento della squadra "5A" dei Vigili del fuoco di Iglesias a Siliqua, in località Matta Panenna, per un incendio in un fienile