Il pullman sul traghetto, con a bordo i loro documenti, ma 25 ragazzini francesi, tutti minorenni, e il loro accompagnatore a terra. E’ la disavventura di alcuni giovanissimi turisti che ieri a Cagliari non sono potuti salire sul traghetto Ariadne perchè i loro documenti di viaggio erano sul bus che, però, si era già imbarcato.

Così il traghetto è partito alla volta di Palermo senza di loro salvo poi, dopo una riunione dei dirigenti della Tirrenia, fare marcia indietro per andare a prendere la comitiva di ragazzini.

Una decisione presa anche per non lasciare dei minorenni anche solo per una notte senza documenti cosa che gli avrebbe impedito anche di prenotare un hotel e ripartire poi con un aereo o un altro traghetto. Così la nave alla fine è ritornata a Cagliari, ha ripreso i ragazzini ed è ripartita verso mezzanotte diretta a Palermo.

La decisione di invertire la marcia del traghetto per recuperare i ragazzini francesi e l’accompagnatore non è stata presa bene però da tutti i passeggeri dell’Ariadne. Qualche mugugno e protesta poi in parte rientrati quando la compagnia ha spiegato il motivo e la delicata situazione che hanno reso necessario il dietrofront del traghetto.

Un passeggero in dialisi che aveva con un appuntamento in ospedale alle 10 di stamane a Palermo ha deciso, per motivi di salute di scendere a Cagliari e di non ripartire. E a quel punto- spiega Tirrenia- per lui è scattata la procedura di riprotezione prevista con il viaggio a Palermo in aereo. La compagnia, spiega Tirrenia, “non se l’è sentita di lasciare da soli i minorenni”.