Altri 26 incendi in Sardegna nella sola giornata di oggi, anche se solo 6 hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale regionale.

Gli elicotteri sono intervenuti nell’agro del Comune di Ruinas, in località Pranu Samugheo dove sono intervenuti due elicotteri leggeri e il Super Puma del Corpo forestale, nell’agro del Comune di Iglesias, in località Is Condutteddus, nell’agro di Busachi, in località Nuraghe Bidanzolu dove sono intervenuti tre elicotteri del Corpo forestale e il Super Puma, nell’agro di Fonni, in località Govossai dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale e il CAN8. L’incendio ha percorso circa 20 ettari di bosco di roverella ed alberatura sparsa. Fiamme anche nell’agro di Fonni, in località Govossai e S. Cristoforo, dove sono intervenuti tre elicotteri del Corpo forestale e il CAN8. L’incendio ha percorso circa 20 ettari di bosco di roverella ed alberatura sparsa.