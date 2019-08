Un incendio è scoppiato nel pomeriggio all’interno della discarica di “Scala Erre”, tra Sassari e la località turistica di Stintino, nel nord ovest della Sardegna. Ad accorgersi delle fiamme è stato il custode dell’impianto che riceve i rifiuti urbani di una ventina di comuni del circondario.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del Corpo forestale della Sardegna e i barracelli di Sassari, coordinati dalla Protezione civile. Per questioni di sicurezza le squadre antincendio stanno operando solo da terra con mezzi meccanici per spegnere il rogo.

Secondo i primi riscontri le fiamme sarebbero partite direttamente da uno dei moduli dove sono accumulati i rifiuti, forse per una autocombustione innescata dalle alte temperature estive, oggi intorno ai 35 gradi. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Arpas, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che dovranno monitorare la situazione e verificare che i fumi tossici non raggiungono i centri abitati della zona.