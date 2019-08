Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di oggi, domenica 4 agosto, verso le 19:20, a Quartu Sant’Elena, a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 per un incidente stradale.

Nel sinistro, verificatosi tra via Boito e via Palestrina, un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo su un’altra auto in sosta per poi ribaltarsi: tre i feriti, che sono stati affidati al personale sanitario inviato dal Servizio di Emergenza del 118.

Gli operatori dei Vvf hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto anche gli agenti della Polizia municipale di Quartu Sant’Elena per gli accertamenti e i rilievi di legge.