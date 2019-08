C’è anche la norma per mantenere la sede a Napoli di Whirlpool nel decreto su ‘Tutela del lavoro e risoluzione di crisi aziendali” che potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm prima della pausa estiva. La bozza, di 15 articoli, è pronta e contiene anche tutele per i ridere un rafforzamento di quelle per gli iscritti alla gestione separata Inps, oltre alla possibilità di fare donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e una proroga al 31 dicembre degli Lsu in attesa di stabilizzazione.A questo proposito il ministro Di Maio Uha precisato che ‘Il fondo esisteva ma chi voleva fare una donazione non poteva farlo, perché mancava l’Iban. Ora istituiremo l’Iban”. Il vicepremier sottolineahe al fondo saranno dirottate anche le risorse provenienti dal taglio degli stipendi dei parlamentari M5S. Previsti anche interventi per le aree di crisi di Isernia e di Sicilia e Sardegna.

“Noi siamo al lavoro per questioni importantissime per la vita e il lavoro delle persone. Stiamo per approvare un decreto legge che tiene dentro temi importanti come la sede Whirlpool di Napoli che non chiuderà più. Noi ci mettiamo i soldi per dire a Whirlpool “noi ti diamo una mano, ma tu onora gli impegni”. Con questo intervento ci muoviamo sulla strada di far restare aperto lo stabilimento”. Lo afferma su Fb il vicepremier Luigi Di Maio. “Whirlpool avrà a disposizione oltre 10 milioni di euro e non potrà più dire che va via da Napoli”.

Verso più tutele per i collaboratori e le altre categorie iscritte alla gestione separata Inps. Il decreto su rider e crisi d’impresa recupera una proposta già avanzata nei mesi scorsi, ampliata anche alla disoccupazione. Si prevede che basti una mensilità di contribuzione nell’ultimo anno, anziché le attuali tre, per beneficiare della cosiddetta dis-coll, maternità e congedi parentali e dell’indennità di malattia e ricovero ospedaliero. Questa indennità viene aumentata al 100%, producendo un incremento anche di quella per malattia.