Sarà affidato in mattinata a un medico legale che probabilmente arriverà da Cagliari l’incarico per l’autopsia sul corpo di Cesare Balzano, il 50enne ucciso mentre entrava nel suo terreno ieri mattina ad Arzana. L’esame autoptico sarà eseguito tra oggi pomeriggio e domani.

I carabinieri del Comando provinciale di Nuoro e della Compagnia di Lanusei intanto lavorano per ricostruire le ultime ore di vita del 50enne, personaggio noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in alcuni fatti di sangue avvenuti in Ogliastra tra il 2000 e il 2006 ma anche nella clamorosa rapina alla postazione militare di Capo Bellavista ad Arbatax nel 2004: in quell’occasione due banditi mascherati, dopo aver puntato le pistole contro un caporal maggiore dell’Esercito a guardia dell’armeria, si impossessarono di 13 fucili mitragliatori.

Gli investigatori, coordinati dal procuratore di Lanusei Biagio Mazzeo, stanno sentendo amici, parenti e conoscenti della vittima. L’uomo, che lavorava come operatore ecologico, ieri mattina si è fermato in un bar del paese a prendere un caffè e dopo aver trascorso qualche minuto nell’esercizio pubblico si è allontanato a bordo del suo pickup per raggiungere il terreno dove si trova l’ovile e il maneggio. Aveva appena aperto il cancello quando è stato raggiunto da una prima fucilata al petto.

Il killer o i killer hanno poi esploso almeno altri due colpi di fucile calibro 12: uno ha raggiunto nuovamente al petto la vittima, il terzo esploso a distanza ravvicinata lo ha colpito alla nuca, tanto da staccargli la testa dal collo.