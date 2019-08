In preda ai fumi dell’alcol ha picchiato la madre ottantenne. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Cagliari. L’anziana ha chiamato il 113 dicendo di essere stata aggredita dal figlio dopo una lite. Sul posto sono intervenute due pattuglie della squadra volante. Quando i poliziotti sono arrivati si sentivano già all’esterno le urla della donna e gli insulti del figlio.

Gli agenti hanno immediatamente bloccato il 47enne. L’anziana ha poi raccontato ai poliziotti che quella di ieri sera era solo l’ultima aggressione subita. Da tempo, infatti, con il figlio si è creato un rapporto conflittuale e la situazione è diventata insostenibile anche a causa dell’abuso di alcol da parte del 47enne e delle sue particolari condizioni psichiche, certificate dal centro di salute mentale. L’uomo è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari a casa di un conoscente in attesa del processo.