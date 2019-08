La spiaggia di Porto Pino, nel comune di S’Anna Arresi è rinomata oltre che per la sua bellezza naturale anche per la presenza di un’area “Animal Friendly” gestita dall’Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane. “Venerdì mattina – scrive Michele Ennas, consigliere regionale della lega – però, sia gli operatori che gli stessi visitatori hanno ricevuto un’amara sorpresa: la capitaneria di porto di Sant’Antioco ha apposto i sigilli all’area”. Ho appreso con rammarico la notizia della repentina chiusura di un’attività e con essa la chiusura di una parte dell’arenile”.

“Un’attività unica in tutta la Sardegna che, grazie alla passione e all’impegno quotidiano di chi opera, ha valicato i confini regionali facendosi conoscere in tutta la penisola, giovando così al turismo locale. Auspico che la vicenda giudiziaria possa risolversi nel più breve tempo possibile nel doveroso rispetto della legalità al fine di consentire ai numerosi ospiti che si erano organizzati col cane al seguito di stare nell’area autorizzata” Prosegue l’esponente leghista.

”Un servizio che dà un valore aggiunto sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista turistico. L’impegno del gruppo consiliare della Lega è quello di monitorare la vicenda e farla emergere in ambito regionale. Ad essere a rischio non è solo la buona riuscita delle vacanze di chi sceglie Porto Pino per poterla condividere con gli amici a quattro zampe ma anche il ritorno economico fornito da questa importante attività e la credibilità come località turistica, considerati i tanti che avevano già pianificato le vacanze con i propri cani e si trovano in questo momento senza punti di riferimento”.