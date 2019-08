A due giorni dalla conclusione dell’edizione del 2019 del Wacken Open Air (W:O:A) già si parla della prossima edizione in programma dal 30 luglio all’1 agosto nel piccolo paesino di Wacken, al nord della Germania, a circa 70 km da Amburgo.

L’evento attira ogni anno una folla immensa di fan del metal ed è considerato il principale festival europeo.

Judas Priest, Amon Amarth, Sodom, Mercyful Fate, Death Angel, At The Gates, Venom, Nervosa sono alcune delle prime band annunciare per la prossima edizione.

Inoltre proprio da oggi verranno messi in vendita i biglietti che solitamente entro poche settimane finiscono sold out.