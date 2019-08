Il 15 novembre esce “La differenza” (Sony Music), il nuovo album di inediti di Gianna Nannini. È il diciannovesimo album in studio della rocker italiana, che arriva a distanza di due anni da “Amore gigante”.

La Differenza è stato realizzato nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock.

A Nashville hanno mosso i primi passi importanti star negli anni ’50 e ’60 e ancora oggi ospita eccellenti studi di registrazione, in cui sono passati artisti come Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney o, più recentemente, Jack White e Kings of Leon.