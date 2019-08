Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha incontrato oggi in Municipio il sindaco di Pikine Est, Issakha Diop, cittadina senegalese di 32.000 abitanti vicino alla capitale Dakar.

L’incontro segue il progetto di gemellaggio per lo sviluppo di relazioni di amicizia e cooperazione tra Cagliari e Pikine, approvato dal Consiglio comunale lo scorso anno, con l’intento di contenere le cause della migrazione giovanile, contribuendo allo sviluppo delle economie locali e sostenendo politiche pubbliche rivolte ai giovani. Obiettivo principale del progetto, instaurare rapporti permanenti di cooperazione e scambio che rappresentino uno stimolo ed un contatto per tutti i settori che formano il tessuto civile, sociale ed economico delle città. Creare dunque condizioni favorevoli per lo sviluppo di una cooperazione tra le organizzazioni operanti nei diversi territori nei diversi settori delle relazioni sociali, della cultura e del turismo. L’importanza della formazione è stata sottolineata dal sindaco di Pikine, perche “é necessario accompagnare i giovani senegalesi ad aprirsi al mondo, con strumenti di cooperazione e collaborazione con altri paesi, facendo acquisire loro una specifica formazione che gli consenta di creare lavoro per il proprio paese, per la propria città”.

Truzzu, da parte sua, ha ribadito tutta la disponibilità a portare avanti il protocollo d’intesa. “E’ necessario – ha sottolineato il primo cittadino – riuscire a lavorare per creare forme di collaborazione, di solidarietà e di integrazione tra le nostre due città, seguendo percorsi di valorizzazione delle identità e politiche di sostegno concreto sul territorio senegalese”.