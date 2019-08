I Carabinieri hanno arrestato in flagranza A.O., un 27enne pregiudicato di Guspini per furto.

In mattinata si è presentato in caserma un pensionato 84enne che ha riferito ai militari di aver subito pochi minuti un furto da parte del giovane. Infatti il 27enne si è presentato in casa del pensionato per donargli dei pacchi di pasta. Approfittando di un attimo di distrazione dell’anziano, il pregiudicato ha poggiato i pacchi di pasta su un mobile dov’era poggiato il portafogli e gli ha sfilato 90 euro, per poi andarsene, ma l’84enne si è accorto del furto e si è recato immediatamente in caserma per denunciare il giovane.

I Carabinieri lo hanno rintracciato e gli hanno trovato addosso una banconota da 50 euro che la vittima ha riconosciuto per alcuni segni particolare che aveva descritto agli stessi carabinieri. Il 27enne è stato dunque arrestato e su disposizione del pm di turno portato a casa sua ai domiciliari in attesa della convalida prevista per domani mattina al Tribunale di Cagliari.