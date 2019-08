Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, organizzato dl Gruppo di Olbia della Guardia i Finanza,i militari hanno segnalato alla Prefettura di Sassari quattro giovani olbiesi per uso personale di stupefacente mentre due automobilisti sono stati sanzionati per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Le Fiamme Gialle olbiesi nel corso dell’operazione hanno potuto contare sul supporto di un’aliquota di Finanzieri Allievi che il Comando Generale ha inviato in Sardegna dai Reparti d’Istruzione di Bari e Predazzo. Di recente, in occasione del noto evento musicale “Jova Beach Party”, grazie all’impiego di circa 20 finanzieri provenienti da vari Reparti della Provincia e 6 unità cinofile, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno predisposto un servizio che ha consentito di controllare oltre 200 persone individuate dai cani antidroga e di segnalarne oltre 40 alle Prefetture competenti per uso di sostanze stupefacenti di diverso genere, dalla cocaina a marijuana e hashish.

I fermati, prevalentemente sardi ma anche provenienti da altre parti d’Italia e addirittura un giapponese, appartengono a tutte le fasce di età, dai giovanissimi sedicenni ai più maturi 50enni. L’operazione è da considerare una delle più rilevanti nel Nord Sardegna per numero di soggetti segnalati in occasione di un evento musicale.