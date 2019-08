Un defibrillatore per rendere la spiaggia di Balai cardioprotetta.

Il Comune di Porto Torres ha consegnato lo strumento salvavita all’associazione sportiva Snorkeling Academy che fino al termine della stagione estiva metterà a disposizione i suoi operatori abilitati per l’uso del defibrillatore e garantirà la sicurezza di una delle spiagge più belle del territorio.

Lo strumento era stato acquistato due anni fa dall’amministrazione comunale per darlo in dotazione alle palestre scolastiche. “In questo periodo l’attività nelle palestre è ferma, ma la pratica sportiva continua all’aperto, soprattutto nella spiaggia di Balai dove si svolgono con frequenza quotidiana, la mattina e il pomeriggio, snorkeling ed escursioni in kayak e sup – spiega l’assessora allo Sport, Mara Rassu – Considerando la disponibilità dello strumento tra le nostre dotazioni e vista la richiesta dell’associazione Snorkeling Academy abbiamo ritenuto opportuno provvedere alla consegna del defibrillatore per questa stagione estiva”. I defibrillatori acquistati dal Comune sono semiautomatici esterni, di ultima generazione e dotati di commutatore pediatrico, in grado cioè di adattare la funzionalità dello strumento in caso di eventuali usi sui bambini.

“È un’iniziativa che tutela i tanti utenti che praticano gli sport acquatici e che migliora ulteriormente le condizioni di sicurezza della spiaggia più frequentata di Porto Torres, dove si concentra il maggior numero di esperienze di turismo attivo”, conclude l’assessora.