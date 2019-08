Intorno a mezzogiorno due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro, sono intervenute al Km 15 della SP 58 Nuoro- Orgosolo per un incendio su un camion. L’automezzo, in uso ad una società che si occupa dell’esecuzione dei lavori per conto dell’Enel, per cause in corso di accertamento è stato interessato da un incendio che si è originato nella zona anteriore.

Le due squadre intervenute si sono occupate di estinguere le fiamme sul mezzo e nella vegetazione circostante. Sul posto i carabinieri della stazione di Orgosolo. Sono ingenti i danni riportati dal mezzo.