I Sindacati del Corpo forestale di nuovo sul piede di guerra: dopo il rinvio dell’audizione della quarta commissione, in programma giovedì 8 agosto, sono pronti a proclamare uno sciopero e intanto annunciano lo stato di agitazione. “Causa concomitanti lavori del Consiglio regionale, l’audizione delle SS.LL. già convocate per giovedì 8 agosto 2019 alle ore 16 è rinviata a data da destinarsi”, questa la comunicazione ricevuta dalla sigla Fendres-Safor che stigmatizza: “Se questo è il modo di lavorare dell’attuale legislatura, poco o nulla si discosta dalle precedenti, quando si tratta del Corpo Forestale sono tutti uguali, la parola rinvio ad altra data è ormai una costante”.

“L’audizione già fissata per il 2 agosto, e poi rinviata a giovedì 8 agosto – spiega il sindacato – prevedeva la convocazione delle organizzazioni sindacali per essere sentite sulle problematiche relative al comparto del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è stata ora definitivamente annullata e rinviata a chissà quando, forse a quando la campagna antincendio sarà terminata?

La grande preoccupazione dei politici fino a qualche giorno fa era sventare un paventato sciopero del personale dell’agenzia Forestas in piena campagna antincendio. Vogliamo ricordare ai politici sardi del ruolo rivestito dal personale del Corpo Forestale che nella campagna antincendio non è certamente secondario a nessuno anzi svolge un ruolo primario e insostituibile, tra l’altro unica forza presente in modo capillare sul territorio. Ma non bisogna dimenticare della grande e urgente e improcrastinabile riforma di cui il Corpo necessita senza la quale è ormai inesorabilmente destinato a implodere e scomparire.

Non possiamo più aspettare – conclude la sigla sindacale – se non ci verranno date subito delle risposte saremmo costretti anche in piena campagna antincendio ad alzare la voce, stante così le cose, con lo stato di agitazione e la proclamazione dello sciopero del personale del CFVA, che formalizzeremmo tra qualche giorno”.