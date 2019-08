Dopo neanche 22 ore dall’apertura delle vendite, tutti i 75.000 biglietti per il Wacken open Air 2020 sono stati venduti, però l’organizzazione precisa che solo i viaggi organizzati con biglietto incluso saranno ancora disponibili.

Ricordiamo che Judasa Priest, Amon Amarth, Sodom, Mer4cyful Fate sono alcuni dei nomi già annunciati per il festival in programma in Germania nel 2020.