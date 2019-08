Si è concluso da pochi minuti il volo urgente richiesto dalla Prefettura di Cagliari per salvare una giovane donna incinta. Un aereo Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino si è subito attivato per trasportare la paziente in pericolo di vita verso l’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano.

Partito dall’aeroporto laziale e giunto sull’Aeroporto di Cagliari-Elmas “Mario Mameli”, il Falcon 900 ha imbarcato la giovane di soli 27 anni, suo marito e l’equipe medica, per decollare nuovamente intorno alle 14:00. Poco più di un’ora di volo prima di giungere a Malpensa dove un’ambulanza era pronta per il successivo trasporto verso l’Ospedale lombardo. La richiesta di trasporto è pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell’Aeronautica Militare che ha il controllo dei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale.