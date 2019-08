Sono stati ben 35 gli incendi che oggi, alimentato dal vento e dalle alte temperature, hanno devastato le campagne della Sardegna ed in sette casi è stato necessario l’intervento degli elicotteri regionali e dei Canadair della flotta della Protezione civile nazionale.

Il primo incendio in località Scala Piccada, ad Alghero dove è intervenuto l’elicottero della Forestale della base di Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Alghero, coadiuvato da squadre di Forestas dei e dai Vigili del fuoco di Alghero. Il secondo rogo in località Casa Canonico, a Bari Sardo, dove è intervenuto l’elicottero di San Cosimo. Le operazioni sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Tortolì, con personale Forestas e i volontari di Barisardo.

Il terzo incendio in agro di Ploaghe, in località Pianu e Filighe, dove è intervenuto l’elicottero di Anela. Le operazioni sono state coordinate dai Forestali di Ploaghe e Ozieri, con squadre Forestas, dai barracelli di Ozieri e dai Vigili del fuoco di Sassari. Due elicotteri sono intervenuti in località Baiua, a Gonnosnò, dove ha operato personale a terra del Corpo forestale di Ales, con personale elitrasportato, squadre di Forestas e i Vigili del Fuoco di Ales.

UN altro incendio a Uta, in località Flumini mannu, dove è intervenuto l’elicottero di Pula. Le operazioni ance in questo caso sono state dirette dal personale della Stazione di Capoterra, coadiuvato dai volontari di Uta e Assemini e dai Vigili del fuoco di Cagliari.

Grosso l’incendio del pomeriggio che ha bruciato le campagne di Dualchi in località Su Pardu, dove sono intervenuti 4 elicotteri di Farcana, Bosa, Anela e Sorgono, l’elitanker Super Puma da Fenosu e due Canadair decollati da Alghero e Ciampino. Le operazioni di spegnimento, particolarmente ardue, sono state dirette dagli uomoni della forestale di Macomer e Orani, con personale elitrasportato e di Forestas, dai volontari di Oristano e Nuoro e dai Vigili del fuoco di Nuoro e Macomer.

L’ultimo incendio in Gallura, in agro di Loiri Porto San Paolo, dove è intervenuto l’elicottero di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione Locale.