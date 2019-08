Le quattro squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nell’incendio di Dualchi, insieme agli uomini del Corpo forestale, sono state incrementate da una ulteriore autobotte a supporto e per il rifornimento Idrico. Il fronte delle fiamme, alimentato dal vento di scirocco, assume una estensione di circa due chilometri. Le unità impegnate nello spegnimento si devono addentrare nel territorio con automezzi leggeri 4X4 percorrendo con grande difficoltà i sentieri rurali.

Si segnalano salvataggi di animali rinchiusi negli ovili lambiti dall’incendio, per ora non risulta il coinvolgimento di strutture agrarie e persone. Da una prima stima la superficie interessata si aggira intorno agli 840 ettari. Le operazioni proseguiranno presumibilmente per tutta la notte.