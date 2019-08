Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato due minorenni di 14 e 16 anni per scippo. Intorno alle 19,30 di ieri pomeriggio i due hanno visto un’anziana che passeggiava in Via Dante in compagnia della nipote e, con un’azione fulminea, le hanno strappato la borsetta.

La donna è caduta rovinosamente a terra nel tentativo di resistere, procurandosi una leggera escoriazione ad un dito. I due ragazzini hanno tentato di scappare con la borsa, ma non avevano fatto i conti con i numerosi passanti: vista la scena, le persone presenti sono intervenute e li hanno bloccati.

Sul posto, allertato da una chiamata al 113, è arrivato una equipaggio della Squadra Volanti che ha preso in consegna i due e li ha portati in Questura. Dopo la compilazione degli atti sono stati arrestati. I poliziotti hanno quindi avvisato i genitori per il riaffido dei due minori alle rispettive famiglie.