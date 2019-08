I Vigili del Fuoco di Cagliari sono stati allertati intorno alle 21,30 circa per l’incendio di un’abitazione in via Dei Mandorli nella località Sant’Isidoro, a Quartucciu. Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale con un’autopompa e il supporto di un’autobotte.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura e l’area circostante coinvolta. Le operazioni di spegnimento è di messa in sicurezza si sono protratte per alcune ore sino a tarda notte.

Non risulta nessuna persona coinvolta. Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.