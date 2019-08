Tav: in Aula al Senato 6 mozioni, tutte al voto

Matteo Salvini e Luigi Di Maio in Aula. E la maggioranza giallo-verde che platealmente si spacca sulla Tav. Diventa anche una sfida tra i vicepremier la partita del Senato sulle mozioni pro e contro l’opera. Ma in serata Palazzo Chigi frena le tentazioni leghiste di aprire un caso e sostenere la tesi secondo cui la mozione no-Tav che il M5s si appresta a votare sarebbe una sfiducia nei suoi confronti: “La votazione sulla mozione-Tav in programma al Senato – viene affermato – non prefigura in alcun modo un sindacato sull’operato del governo né tantomeno sull’operato del presidente del Consiglio”.