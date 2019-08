Possibile presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Questo il motivo che ha spinto il ministero della Salute a diffondere un avviso di richiamo di tre lotti di crostate all’albicocca, alla ciliegia e ai frutti di bosco a marchio “Le Dolci Passioni” perché in etichetta non è indicata la presenza di latte scremato in polvere. Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, alla pagina delle “Allerte prodotti alimentari da parte degli operatori”, si sottolinea che “durante un’analisi di autocontrollo per il monitoraggio di allergeni, sono state riscontrate tracce di allergene latte. Le crostate richiamate sono state prodotte dall’azienda Nardone Produzioni Dolciarie Srl, nello stabilimento di via Cesine 19/B a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 180 gr con i numeri di lotto e termini minimi di conservazione di seguito riportati:

– Crostata all’albicocca, lotto 71119 e scadenza 07/03/2020

– Crostata alla ciliegia, lotto 62019 e scadenza 07/03/2020

– Crostata ai frutti di bosco, lotto 62019 e scadenza 15/02/2020.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda in particolare agli allergici o intolleranti al lattosio, di non consumare i prodotti segnalati e restituirli al punto vendita d’acquisto.