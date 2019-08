“Rimarcato che tutta la Sardegna e in particolare il nostro territorio sono già fortemente privati da sempre più preoccupati tensioni sociali, il consiglio comunale impegna il sindaco a rivolgere un invito presso l’Anci Sardegna e al Consiglio delle autonomie locali affinché in concerto con i sindaci tutti si solleciti l’amministrazione regionale a mantenere in cima alla lista delle proprie priorità quella grave drammatica situazione dei Lavoratori Aias”, prosegue la nota

Inoltre si invita a “mettere in campo ogni possibile azione tesa coadiuvare il lavoro della sopraccitata istituzioni al fine di giungere finalmente ad una definitiva soluzione di una vertenza annosa e fortemente condizionante sia per la qualità della vita dei lavoratori che delle prestazioni assistenziali da essa garantita”, conclude la mozione.