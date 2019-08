Un nuovo richiamo alimentare questa volta da Carrefour, è apparso sul sito del noto marchio della grande distribuzione. Nello specifico l’alert riguarda il salame campagnolo Salumi Pasini a causa di un rischio Salmonella rilevata in un campione prelevato durante il piano di controlli ufficiali dell’Ats Insubria. Il prodotto oggetto di richiamo è stato posto in vendita in diversi formati di peso, ma tutti recanti il numero di lotto 1056 e la data di scadenza 05/08/2019.

Il salame è stato prodotto da Salumi Pasini di Smapp Spa, nello stabilimento di via Circonvallazione 7, a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Qualora lo abbiate in casa, raccomanda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non mangiatelo assolutamente e riportatelo al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere il rimborso.

Se si volessero, poi, ulteriori chiarimenti, si può contattare Salumi Pasini al numero 3346689227.