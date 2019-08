Non è passato neppure un mese dalla riapertura del reparto di ortopedia dell’ospedale ogliastrino Nostra Signora della Mercede che c’è nuovamente la chiusura dello stesso reparto. Il caso ha fatto infuriare il comitato #giulemanidallogliastra, che chiede la rimozione dei vertici della Assl di Lanusei e che sta valutando la presentazione di un esposto alla procura della Repubblica.

Con un duro post su Facebook il comitato denuncia: “Un mese: tutti sapevano, pure le pietre, che bastava un medico in malattia e sarebbe stata nuovamente chiusura del reparto. Una vergogna – si legge nel messaggio – Pressappochismo dilagante nei piani alti della Assl Lanusei che nulla ha fatto per prevenire. Anzi pare quasi un piano studiato, preordinato e preciso per ‘eliminare’ il reparto. Il 13 settembre sarà il giorno nefasto?” Il comitato auspica che la situazione venga risolta immediatamente, sollecitando ” urgenti ed immediati provvedimenti affinché il reparto di ortopedia possa riprendere il servizio h24″.