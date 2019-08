Una forte esplosione ha scosso ieri sera la sede dell’Agenzia fiscale danese a Copenaghen ferendo lievemente una persona: lo ha reso noto oggi durante una conferenza stampa il capo della polizia, Jorgen Bergen Skov, sottolineando che le autorità non ritengono si tratti di un incidente.

L’esplosione è avvenuta davanti al palazzo dell’Agenzia, vicino alla stazione ferroviaria di Nordhavn. “E’ ancora troppo presto per dire chi potrebbero essere i responsabili, ma noi trattiamo questo episodio molto seriamente e abbiamo avviato un’indagine approfondita – ha detto Skov -. Non possiamo e non vogliamo accettare una simile azione”.

La persona ferita si trovava vicino all’ingresso della stazione ferroviaria.