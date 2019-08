Antonella Ruggiero sarà insieme al suo quartetto in concerto a Villasimius il prossimo 11 agosto dalle 22 in piazza Margherita Hack.



Una raffinata interprete della canzone italiana: Antonella Ruggiero, voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo, Insieme a lei, Massimo Satta alla chitarra, Alessio Povolo al Basso e Daniele Russo alla Batteria , con la direzione artistica del Bflat di Cagliari, con il contributo del Comune di Villasimius, in un repertorio che spazierà dagli Anni ’30 agli Anni ’50, attraversando il musical di Broadway, ma anche il fado portoghese, il repertorio cubano, la canzone francese, il tango argentino e il repertorio italiano.

Antonella Ruggiero è la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e le scene per dedicarsi ai suoi interessi umani ed artistici, dedicando molto tempo ai viaggi, durante i quali ha l’occasione di sperimentare diversi modi di fare e intendere la musica. Nella sua carriera da solista ha presentato al pubblico album e tour che spaziano dal connubio fra le ritmiche occidentali e suoni dell’antico oriente, nuovi orizzonti sonori, una rivisitazione delle canzoni dei Matia Bazar in un contesto inedito.

Nel 2000 ha portato nel mondo la musica sacra in un lungo tour. Fra le partecipazioni a Sanremo e tanti dischi pubblicati negli ultimi anni con grande successo, tanti altri sono gli spunti e le ispirazioni che Antonella Ruggiero fa confluire nella propria musica: il musical di Brodway, il pop, la musica ebraica, ispirazioni latine, la musica.