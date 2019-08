Il Tomorrowland in Belgio insegna: anche i deejay possono fare spettacolo e turismo attirando soprattutto il pubblico più giovane. E a Pula, nel suo piccolo, si vuole seguire quella strada: note che arrivano dai giradischi e che si diffondono dalle casse in uno scenario ambientale unico, l’area verde davanti alla spiaggia di Nora con la Torre sullo sfondo.

È la prima edizione del Nora Summer Festival, la grande festa in programma venerdì 9 agosto a partire dalle 19. In realtà l’evento era pronto a esordire già dallo scorso anno: tutto rimandato al 2019 per colpa di un nubifragio. Il festival è nato nel 2018 dalla Pro Loco e da un’idea di alcuni giovani di Pula. È – spiegano gli organizzatori – attualmente l’unico appuntamento musicale del genere dance/commerciale nel Sud Sardegna, con artisti 100% isolani.

E vuole diventare un punto di riferimento fisso, anno dopo anno, che possa crescere e richiamare sempre più persone e quindi far conoscere le bellezze e le opportunità del territorio di Pula. L’evento, accesso libero e gratuito, durerà circa 10 ore, con inizio alle 19 e fine alle 5 del mattino circa. Sono previsti anche vari punti ristoro, un servizio soccorso e sicurezza e trasporto convenzionato da Chia e Cagliari fino a Pula, proprio per permettere ai giovani di raggiungere il Festival senza necessariamente usare i mezzi privati. Dal tramonto in poi, spazio si deejay.

Si alterneranno artisti da anni sulla scena musicale, producer e giovani emergenti: Marascia (elettronica), Laddo (house/elettronica), Nick Tixi (dance/edm), Richard Bee (elettronica), 4AM (hiphop), Alberto Bacchi (reggaeton/moombahton), Alessandro Serra (deep house) e il party Zona Trap.