Tra la chiusura dell’aeroporto di Linate, con il trasferimento dei voli a Malpensa, e qualche problema sugli aerei disponibili, negli ultimi giorni Air Italy sta accumulando ritardi su ritardi, con punte di quattro ore, soprattutto sui collegamenti da e per la Sardegna. Anche oggi nello scalo di Olbia Costa Smeralda si registrano voli ritardati in arrivo e in partenza. Così la compagnia aerea sta ricevendo diversi reclami da parte dei passeggeri.

Una trentina di loro, che si sarebbero dovuti imbarcare venerdì 2 agosto da Fiumicino per Olbia alle 21.35 e sono invece partiti all’1.55, si sono rivolti ad uno studio legale di Viterbo che ha inviato una lettera di diffida al vettore sardo-qatariota.