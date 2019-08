Ha visto un bagnante in difficoltà e non ha esitato a tuffarsi in mare per salvarlo. Un turista torinese di 58 anni è stato soccorso oggi a Cala Liberotto, sul golfo di Orosei, da un ufficiale della Brigata Sassari.

L’episodio è avvenuto davanti alla spiaggia di Sa Prama. Il militare, che era libero dal servizio, ha sentito i familiari dell’uomo chiedere aiuto e si è subito gettato in acqua. Il turista stava annaspando, sovrastato dal mare agitato e spinto al largo dalla corrente. L’ufficiale lo ha raggiunto e tranquillizzato, quindi lo ha riportato a riva.

In spiaggia, nel frattempo, erano arrivate due ambulanze del 118, ma fortunatamente l’uomo non ha avuto bisogno di assistenza medica. Il salvataggio non è passato inosservato: quando il militare della Sassari è tornato sulla battigia con il 58enne è stato accolta dagli applausi dei bagnanti.