La questione Accademia delle Belle Arti approda nel Consiglio comunale a Cagliari e in quello regionale.

Ieri pomeriggio il gruppo di Fratelli d’Italia con Fausto Piga, il capogruppo Francesco Mura e Nico Mundula hanno presentato la mozione in Consiglio regionale della Sardegna per promuovere l’apertura una sede per la città metropolitana di Cagliari, in piena collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Sassari.

“Cagliari è un’anomalia nazionale – si legge in una nota del deputato Salvatore Deidda – basti pensare che nonostante il numero consistente di iscritti al liceo artistico e liceo musicale, non risulta l’Accademia affermano gli esponenti di Fratelli d’Italia che ci tengono a precisare quanto Sassari e Cagliari possano tranquillamente collaborare assieme per offrire agli studenti sardi la possibilità di proseguire gli studi senza l’obbligo di trasferirsi lontano da casa”.

A palazzo Bacaredda, inoltre, ieri è stata presentata una proposta firmata sempre dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, per l’apertura di una sede nel capoluogo sardo.

“La città – si legge – ha a disposizione diversi immobili da destinare alla sede di un’Accademia di belle arti, così da permettere a migliaia di studenti di potersi formare qui in città”. La proposta impegna il sindaco Truzzu ” ad attivare qualsiasi azione utile nei confronti del Governo, in particolar modo il Ministro competente, affinché sia aperta a Cagliari una sede, aumentando l’offerta formativa e la differenziazione dei corsi di studi attualmente a disposizione degli studenti interessati alla formazione artistica”.